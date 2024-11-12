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22 четверных прыжка было чисто исполнено на этапе Гран-при в Красноярске

22 четверных прыжка было чисто исполнено на этапе Гран-при в Красноярске
Пётр Гуменник
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На этапе Гран-при России в Красноярске взрослыми фигуристами было исполнено за два соревновательных дня 22 чистых четверных прыжка. Приземлить квады без ошибок удалось только мужчинам-одиночникам.

Всего в окончательном протоколе соревнований в качестве четверных засчитано 48 прыжков. Больше половины из них получили снижения за различного рода ошибки.

У женщин-одиночниц арбитры засчитали один четверной прыжок, который выполнила Алина Горбачёва. Девушка с недокрутом и помаркой на выезде сделала в произвольной программе четверной сальхов. Попытку четверного тулупа Софьи Акатьевой не зафиксировали в протоколе, так как она сдвоила элемент, скрутив лишь два из необходимых четырёх оборотов.

Ранее стало известно, что на юниорском этапе Гран-при в Москве встретятся воспитанницы Тутберидзе и Плющенко Маргарита Базылюк и Елена Костылева.

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