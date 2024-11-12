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Загитова рассказала, как справляется с волнением

Загитова: когда волнуюсь, то всегда медленно выдыхаю и считаю, это помогает
Алина Загитова
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Фигуристка Алина Загитова встретилась с детьми-сиротами и ответила на их вопросы во время чаепития. Олимпийская чемпионка рассказала ребятам, как справляется с волнением, где сейчас учится и что любит делать в свободное время.

«Конечно, когда сдавала ЕГЭ, и перед выступлениями, волновалась, когда волнуюсь, то всегда медленно выдыхаю и считаю, это помогает», «Я продолжаю учиться, сейчас учусь в спортивном университете, а летом получила диплом продюсера», «О да, в свободное время люблю смотреть сериалы, правда, не всегда нахожу время на них», «По магазинам у меня нет времени ходить, поэтому заказываю на маркетплейсах», — цитируют Загитову на сайте Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

Ранее Загитова написала трогательный пост о посещении центра для детей-сирот.

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