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Роднина призвала прекратить обсуждать отношения Загитовой с мужчинами/парнями

«Это сексуальная жизнь, а не личная». Роднина призвала оставить тему Загитовой и её парней
Алина Загитова
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Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась на тему публичного обсуждения личной жизни фигуристки Алины Загитовой.

«А что, найти вторую половинку – это главная цель? Думаю, желающих много. Но у неё, наверное, другие планы. Сколько ей лет-то? Почему считаете, что личная жизнь – это наличие мужчины? Это называется сексуальная жизнь, а не личная. Если есть такие проблемы, идите в фитнес-зал или бегайте.

Зачем мы хотим лезть в душу и жизнь этой девушки? Кто вам всем даёт на это право? Считаю, она сама может распоряжаться своей жизнью. У неё есть семья, родители и люди, которым она доверяет. А чем больше мы будем совать туда нос, тем больше вреда нанесём. И обидим ещё», – цитирует Роднину «РИА-Спорт».

Ранее Тамара Москвина дала совет Загитовой, как выбирать парней.

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