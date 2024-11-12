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Дисквалификация за домогательства кореянки Ли Ха Ин прекращена по решение суда

Дисквалификация за домогательства кореянки Ли Ха Ин прекращена по решение суда
Ли Ха Ин
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По информации южнокорейского информационного агентства Yonhap News, суд приостановил отстранение от соревнований кореянки Ли Ха Ин, которая выступает в женском одиночном катании. В июне спортсменку обвинили в домогательстве к 15-летнему корейскому юниору, с которым они вместе ездили на сборы. Ли Ха Ин сообщила, что пострадавший был её парнем и они тайно встречались.

Девушка утверждала, что в Федерации фигурного катания неправильно истолковали предоставленные им факты. Тем не менее её дисквалифицировали на три года, а позже выяснилось, что причиной столь жёсткого наказания стал «засос» на шее парня. Ли Ха Ин подала апелляцию на своё отстранение, но её отклонили.

12 ноября Восточный окружной суд Сеула вынес решение о приостановлении наказания. Однако рассмотрение основного иска о полной недействительности наказания продолжается.

В данный момент Ли Ха Ин планирует выступить на соревнованиях в провинции Кенги 28 ноября.

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