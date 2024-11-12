Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Какую роль исполнит Валиева в новом шоу Навки «Щелкунчик», фото

Стало известно, какую роль исполнит Валиева в новом шоу Навки «Щелкунчик». Фото
Камила Валиева
Комментарии

Фигуристка Камила Валиева исполнит роль Крысиной Королевы в новом ледовом шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». Фото спортсменки в образе персонажа разместили на одной из афиш представления. Новогодняя сказка пройдёт с 20 декабря по 12 января в московском «Мегаспорте». Всего в этот период состоится 29 шоу, и в каждом будет выступать Валиева.

«Раскрываем секрет! Камила Валиева выступит в роли Крысиной Королевы в самом ожидаемом шоу этого года «Щелкунчик», — гласит пост в telegram-канале Navka Show.

Ранее Валиева опубликовала в соцсетях видео, на котором исполняет восстановленный каскад из двух тройных прыжков.

Материалы по теме
Видео
Камила Валиева восстановила каскад из тройных прыжков
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android