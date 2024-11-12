Стало известно, какую роль исполнит Валиева в новом шоу Навки «Щелкунчик». Фото

Фигуристка Камила Валиева исполнит роль Крысиной Королевы в новом ледовом шоу Татьяны Навки «Щелкунчик». Фото спортсменки в образе персонажа разместили на одной из афиш представления. Новогодняя сказка пройдёт с 20 декабря по 12 января в московском «Мегаспорте». Всего в этот период состоится 29 шоу, и в каждом будет выступать Валиева.

«Раскрываем секрет! Камила Валиева выступит в роли Крысиной Королевы в самом ожидаемом шоу этого года «Щелкунчик», — гласит пост в telegram-канале Navka Show.

Ранее Валиева опубликовала в соцсетях видео, на котором исполняет восстановленный каскад из двух тройных прыжков.