Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Хабибуллина и Княжук приступили к тренировкам после травмы партнёрши

Хабибуллина и Княжук приступили к тренировкам после травмы партнёрши
Наталья Хабибуллина, Илья Княжук
Комментарии

Спортивная пара Наталья Хабибуллина и Илья Княжук сообщили, что возобновили тренировки после травмы партнёрши. В совместном телеграм-канале спортсмены опубликовали видео с катка. Ранее фигуристы должны были выступить на третьем этапе Гран-при России в Казани, который проходил 2 и 3 ноября, но на тренировке Илья случайно задел коньком ногу Наташи во время выезда из прыжка. Девушке забинтовали порезанное колено, после чего они снялись с соревнований.

О том, что произошло на тренировке в Казани, когда травмировалась Хабибуллина, рассказывал Дмитрий Козловский. Вместе с Александрой Бойковой он участвовал в том же этапе, поэтому они стали свидетелями неприятного происшествия.

Материалы по теме
Дмитрий Козловский — о травме и снятии соперников: на нас это никак не повлияло
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android