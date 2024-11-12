Фигуристка Дробязко объявила, что беременна

Бронзовая медалистка чемпионата мира — 2000 в танцах на льду Маргарита Дробязко, которая выступала за Литву с мужем Повиласом Ванагасом, сообщила, что они ждут ребёнка. Об этом она рассказала LRT после того, как Региональный административный суд Вильнюса приступил к рассмотрению жалобы Дробязко на лишение её литовского гражданства.

«Мы очень долго ждали этого заседания и наконец дождались, надо сказать, что сделали это за три недели до родов, поэтому мне сегодня сложно сформулировать свои мысли», — приводит слова Дробязко LRT.

Маргарите Дробязко 52 года, Повиласу Ванагасу — 54. Они впервые станут родителями. В прошлом году стало известно, что Дробязко могут лишить литовского гражданства из-за участия в ледовых шоу Навки.