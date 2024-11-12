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Жалобу Дробязко на лишение литовского гражданства начале рассматривать в суде

Жалобу Дробязко на лишение литовского гражданства начали рассматривать в суде
Повилас Ванагас, Маргарита Дробязко
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По информации LRT, суд Вильнюса приступил к рассмотрению жалобы фигуристки Маргариты Дробязко на лишение её литовского гражданства. Данного статуса бронзовую медалистку чемпионата мира — 2000, которая выступала в танцах на льду с Повиласом Ванагасом за Литву, лишили в сентябре прошлого года. Президент Литвы Гитанас Науседа объяснил это тем, что спортсменка выступала в ледовых шоу Татьяны Навки.

12 ноября в Региональном административном суде Вильнюса началось рассмотрение жалобы Дробязко на лишение её литовского гражданства. Между тем фигуристка сказала, что думает о происходящем, и объявила, что ждёт ребёнка.

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