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Губерниев оценил Медведеву и Щербакову в роли комментаторов, сравнив с Загитовой

«Загитова — на Олимпе». Губерниев оценил Медведеву и Щербакову в роли комментаторов
Алина Загитова
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Дмитрий Губерниев высказался о работе комментаторами Евгении Медведевой и Анны Щербаковой на этапе Гран-при России в Красноярске. При этом журналист также упомянул Алину Загитову.

«Нормально отношусь к паре комментаторов Медведева — Щербакова. Девчонки — умницы, прекрасно комментируют. Конечно, им приходится сложно, потому что высокий стандарт мирового комментария и работы в кадре задала Алина Загитова. Им сложно дотянуться до межгалактической суперзвезды, но они стараются. У них многое получается.

Из этой тройки абсолютно вне конкуренции Алина Загитова, потому что она на Олимпе — как богиня Гера, восседает и смотрит на всех нас сверху вниз. А среди жителей Земли отмечу Медведеву и Щербакову. Они обе огромные молодцы.

Опыта больше у Медведевой. И вообще, у неё очень цепкий ум. Она красавица и умница, но в Щербакову тоже очень верю. Если она продолжит работать над собой, как это делала в фигурном катании, то может вырасти в большого ТВ-профессионала. И Женя, и Анна — молодцы», – цитирует Губерниева Sport24.

Ранее Загитова посетила детей-сирот и написала трогательный пост в соцсетях.

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