Евгения Медведева выступит под живой вокал российских звёзд в своём ледовом шоу

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева будет выступать под живой вокал известных российских исполнителей на своём юбилейном ледовом шоу. За музыкальную часть будут отвечать группа Artik & Asti, Мария Зайцева, Антон Токарев, Тима Акимов, Alika, Аделия Загребина и скрипач Эдгар Акобян.

«В прошлом я уже несколько раз каталась под живой вокал. Считаю, что мне повезло, потому что это совершенно другие ощущения. Ты буквально сливаешься с музыкой, можешь гораздо глубже передать образ, по-новому рассказать свою историю зрителю. Песни мы выбирали вместе. С каждой из них у меня связаны какие-то собственные воспоминания. Порой очень личные, но думаю, что сейчас я готова поделиться ими с другими», — делится Евгения.

Юбилейное шоу Евгении Медведевой состоится 15 ноября на «ЦСКА Арене».