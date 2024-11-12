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Худайбердиева назвала шалопаями тренеров, с которыми работала в детстве

Худайбердиева — о тренерах в детстве: шалопаи, на которых тратили деньги мои родители!
Елизавета Худайбердиева
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Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, которая выступает в танцевальном дуэте с Егором Базиным, вспомнила о проблемах с тренерами в детстве.

«Сколько было этих шалопаев, на которых тратили деньги мои родители! Которые говорили: «Ваша дочь будет олимпийской чемпионкой».

И это до сих пор есть. Непонятно, кто его [детский спорт] регулирует, потому что федерация занимается сборной, а чтобы попасть туда, тебе нужно дорасти до 13 лет, начав кататься хотя бы в пять. И вот эти восемь лет — серая зона.

До 11 лет у меня было огромное количество тренеров-подкатчиков. Да и групп я очень много сменила. Как только начинали говорить «ваша дочь ленивая, поэтому у неё ничего не получается», родители сразу забирали меня из группы», — сказала Худайбердиева в шоу «На два слова».

Ранее Елизавета пожаловалась на качество льда на этапе Гран-при России в Красноярске.

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