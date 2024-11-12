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Дюамель Слежу ли за какими-то российскими фигуристами? Нет, ни за одним на данный момент

Дюамель: слежу ли за какими-то российскими фигуристами? Нет, ни за одним на данный момент
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Канадская фигуристка Меган Дюамель, которая выступала в паре с Эриком Рэдфордом, рассказала, смотрит ли внутренние соревнования в России и следит ли за кем-то из соревнующихся.

«Я не смотрю российские соревнования. Слежу ли за какими-то российскими фигуристами? Нет, ни за одним на данный момент», — приводит слова Дюамель издание «ВсеПроСпорт».

Ранее Дюамель неоднократно выступала с критикой в адрес представителей России и призывала экс-россиян тренироваться в стране, под флагом которой они катаются на международной арене.

Также канадская парница выражала возмущение из-за того, что олимпийскую бронзу за командный турнир на Играх-2022 отдали России, а не Канаде, хотя результаты Камилы Валиевой аннулировали из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

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