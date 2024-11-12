«У меня нет цели, есть путь». Загитова рассказала о планах в спорте и в карьере

Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о планах в спорте и в карьере. Фигуристка призналась, что предпочитает заниматься тем, что ей нравится.

— Какие у тебя планы на будущее? Хочешь ли ты вернуться в спорт или сосредоточиться на других аспектах своей карьеры?

— Я живу моментом, здесь и сейчас. Не люблю загадывать на будущее, делаю то, что мне нравится. У меня нет цели, есть путь. Спорт присутствует в моей жизни по сей день, — приводит слова Загитовой журнал Happy Kids.

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