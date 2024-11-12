Загитова — о пользе фигурного катания: увереннее чувствую себя за рулём автомобиля

Фигуристка Алина Загитова рассказала, какие спортивные навыки приносят ей пользу в повседневной жизни. Особенно удачно она использует эти умения при вождении автомобиля.

— Какие навыки, приобретённые в спорте, помогают в учёбе и в работе? Есть ли что-то, что ты перенесла из спортивной дисциплины в свою повседневную жизнь?

– Упорство, терпение, настойчивость. Я могу закрыть ногой багажник и из-за хорошей реакции увереннее чувствую себя на дороге за рулём автомобиля, – поделилась Загитова в журнале Happy Kids.

Напомним, в прошлом году Загитову заподозрили в нарушении правил дорожного движения. Спортсменка сама дала повод, выложив в соцсетях компрометирующее видео из машины.