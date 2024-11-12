Самсонов из группы Тутберидзе рассказал, что получил разрыв связок из-за неудачного квада

Российский фигурист Даниил Самсонов признался, что выступал на этапе Гран-при России в Красноярске после серьёзной травмы.

«Здесь я делал всё, чтобы побороться за тройку сильнейших. Я думаю, мне это на данный момент удалось, поскольку моя подготовка была чуть смазана. Я две недели сидел дома.

Я выступал на чемпионате Москвы [в октябре], после этого чуть приболел, вышел на первую тренировку и с четверного тулупа сильно подвернул ногу. У меня был разрыв связок. Я две недели ходил на костылях и вот за две недели подготовился к этапу в Красноярске.

Вообще я должен был участвовать на Гран-при в Казани, но не смог, потому что восстановиться не успел и приехал сюда вот [в Красноярск]. Поэтому я думаю, что для данной ситуации – что у меня правая нога до сих пор чуть-чуть побаливает – я сделал всё, что мог», – сказал Самсонов во влоге Первого канала.

На Гран-при в Красноярске Самсонов завоевал бронзу, набрав в общей сумме 275,94 балла.