Экс-россиянка Самоделкина упала в короткой программе на турнире в Эстонии

Бывшая российская одиночница Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, выступила с короткой программой на турнире Tallin Trophy в Эстонии.

Фигуристка упала со второго прыжка в каскаде тройной лутц — тройной тулуп, допустив также недокрут больше четверти оборота. Тем не менее ей удалось чисто исполнить два сольных прыжка: двойной аксель и тройной флип. Два вращения девушка сделала на четвёртый уровень сложности, а ещё одно вращение и дорожку шагов — на третий.

В итоге Самоделкина набрала за короткую программу 53,98 балла. Техническая оценка при этом составила у неё 30,70 балла, а оценка за компоненты — 24,28 балла. Минус один балл она получила в качестве дедакшена за падение. В данный момент девушка идёт на третьем месте.

Ранее Самоделкина показала, как тренировалась в США во время стажировки у Рафаэля Арутюняна.