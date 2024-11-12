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Софья Самоделкина заняла третье место в короткой программе на Tallinn Trophy

Софья Самоделкина заняла третье место в короткой программе на Tallinn Trophy
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, с сезона-2024/2025 выступающая за Казахстан, занимает промежуточное третье место по итогам короткой программы на турнире Tallinn Trophy. Софья допустила одно падение и за своё выступление набрала 53,98 балла.

Лидером по итогам прокатов является бельгийка Нина Пинзаррон с результатом 65,43 балла. Второе место заняла представительница Канады Сара-Мод Дюпуа, получившая от судей 55,04 балла.

Фигурное катание. Tallinn Trophy. Короткая программа, женщины. Результаты:

  1. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 65,43;
  2. Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 55,04;
  3. Софья Самоделкина (Казахстан) — 53,98. 
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