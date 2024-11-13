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Самоделкина планирует продолжить сотрудничество с тренером Чена и Малинина

Самоделкина планирует продолжить сотрудничество с тренером Чена и Малинина
Самоделкина
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Экс-россиянка Софья Самоделкина, ныне выступающая за Казахстан, рассказала о первой стажировке у Рафаэля Арутюняна и предположила, что их сотрудничество будет регулярным.

Арутюнян в разное время тренировал олимпийского чемпиона Нэйтана Чена и чемпиона мира Илью Малинина.

«Естественно, это и по советам, и просто мне сказали подумать: может, у тебя есть ещё какие-то варианты. Я начала просматривать всех тренеров, и больше всего мне понравился Рафаэль Владимирович. Я его очень уважаю с детства, помню, как он приезжал в ЦСКА, когда мне было лет 13. Он приезжал с Нэйтаном Ченом — тогда ещё Нэйтан Чен не очень известный был, но с ним все фотографировались. В общем, я с детства его хорошо знаю, также как и мама, и папа. Мы о нём очень хорошего мнения и уважаем как тренера и как человека, знаем, что он хороший.

У него тренировался олимпийский чемпион Нэйтан Чен, чемпион мира Илья Малинин и очень много ещё фигуристов, которые достаточно именитые. И так как я хотела бы восстановить ультра-си — не только про ультра-си и прыжки идёт речь, про всё вместе, — но, как основной факт, я очень хочу их восстановить. Пока не знаю, как это будет, — тяжеловато, я думаю. Но восстановлю, поэтому и решила.

Первоначально это как просмотр, потом это сбор. Сначала я еду на 21 день, а далее мы будем думать, Рафаэль Владимирович скажет своё мнение. И всё будет зависеть от этого, от собранности фактов, поедем ли мы ещё раз. Дай бог, чтобы всё было нормально, и мы ещё раз поедем обязательно. Думаю, если получится, то мы будем ездить как на мини-сборы», — сказала Самоделкина в интервью на YouTube-канале SauBall.

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