Косметолог: Алина Загитова увеличила губы. Работа выполнена не очень качественно

Косметолог Елена Щукарева высказалась об изменениях во внешности Алины Загитовой. Специалист предположила, что олимпийская чемпионка сделала увеличение губ.

«На фотографиях видно, что Алина Загитова увеличила губы. Думаю, объём препарата больше чем 1 мл или филлер был очень плотный, потому что губы увеличены как по контуру, так и в объёме. Всё-таки сейчас тенденция на естественность, а когда губы увеличены по всей длине — это выдаёт работу косметолога.

Мы стараемся, чтобы это выглядело натурально, и делаем больше центральную зону верхней и нижней губ, оставляя латеральные углы почти нетронутыми, — тогда косметологические манипуляции не будут заметны постороннему глазу. Но, опять же, всё зависит от запроса пациента: иногда девушки просят сделать выраженный объём и выраженный контур губ, но сейчас это встречается всё реже и реже.

По фотографиям тяжело определить, есть ли миграция препарата или нет, но, на мой взгляд, когда явно видно увеличение — работа выполнена не очень качественно. Но, повторюсь, всё зависит от запроса фигуристки», — приводит слова Щукаревой Sport24.