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Журанков: не удивило, что Костылевой поставили компоненты выше, чем у Двоеглазовой

Журанков: не удивило, что Костылевой поставили компоненты выше, чем у Двоеглазовой
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Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление юниорок Елены Костылевой и Алисы Двоеглазовой на этапе Гран-при России в Красноярске. Журналист отметил, что не удивлён высокими оценками за компоненты у ученицы Евгения Плющенко.

«Мы отмечали Лену Костылеву ещё по прошлому сезону. Это тот талант, который виден сразу. И тут, конечно, с её мамой не поспоришь, которая настаивает на этом уже не первый год. Этот талант постепенно раскрывается. У неё хорошее катание, корпус работает, колени мягкие, руки выразительные. Это действительно потрясающе талантливая девочка.

Костылева выделяется. И поэтому меня не удивило то, что ей в короткой программе поставили компоненты выше, чем Двоеглазовой. Для меня Костылева по компонентам — фигуристка номер один в этой группе», — сказал Журанков.

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Новости. Фигурное катание
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