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«Мы увидели её кашель, ей было тяжело». Боброва оценила выступление Муравьёвой на Гран-при

«Мы увидели её кашель, ей было тяжело». Боброва оценила выступление Муравьёвой на Гран-при
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Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление Софьи Муравьёвой на этапе Гран-при России в Красноярске. Олимпийская чемпионка рассказала о плохом самочувствии спортсменки во время прокатов.

«Соня (Муравьёва. — Прим. «Чемпионата») сильно болела. В «кисс-энд-край» мы увидели её кашель, ей было очень тяжело. Но хочу отметить, что, по моему мнению, короткая программа сейчас намного ярче, чем на контрольных прокатах.

Мы обсуждали, что «Белый лебедь» чуть больше ей подходит, а в «Чёрном лебеде» нужно раскрываться. А сейчас «Белый» немножко не пошёл, в том числе из-за болезни, но «Чёрный» уже проглядывается, шаги к раскрытию видны.

Что ещё можно сказать? Соня, конечно, расстроилась, понятное дело, и правильно, что Женя (Плющенко. — Прим. «Чемпионата») её очень сильно поддерживал в «кисс-энд-край», говоря, что это только начало сезона. Никто у нас от этих болезней не может уйти, если они застают. Но она молодец, что вышла, так или иначе боролась, каталась до конца», — сказала Боброва.

Ученица Евгения Плющенко заняла четвёртое место.

После короткой программы фигуристка рассказала, что выступала на турнире с болезнью.

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