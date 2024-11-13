«Просто одно расстройство». Боброва — о падении Алиева в короткой программе на Гран-при

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление Дмитрия Алиева на этапе Гран-при России в Красноярске. Фигурист допустил ошибки в короткой и произвольной программах и не смог попасть в призёры по итогам турнира.

Журанков. Самое обидное, конечно, он шёл на чистый прокат. Он так ехал, он так катил. Была такая уверенность. Было такое чувство, что сейчас это будет откатано опять на 100 баллов. Четверной сальхов, четверной тулуп — тройной тулуп. Вот всё сделано, всё катит, всё четко, всё доделано. Но это Дима. Вот как всегда. Это Димка.

Боброва. Это просто одно расстройство. У него очень классные программы в этом сезоне. Я сейчас по-другому совершенно и произвольную прочувствовала. И даже несмотря на помарки, он продолжает это делать и катать, и меня прям забирает, если честно.