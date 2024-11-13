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«Он очень сильно разбился на четверном риттбергере». Журанков — об Игнатове на Гран-при

«Он очень сильно разбился на четверном риттбергере». Журанков — об Игнатове на Гран-при
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Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление Макара Игнатова на этапе Гран-при России в Красноярске. Журналист оценил форму фигуриста, а также выбор музыки и костюмов к программам.

«Макар Игнатов. Странные костюмы, что в короткой, что в произвольной, на мой взгляд. В короткой программе всё посыпалось. Но он очень сильно разбился, конечно, на этом риттбергере четверном. И на второй день выходит другой человек, который почти всё это делает. Я ему аплодировал за те прыжки, которые он показывал: четверной риттбергер, четверной сальхов, четверной тулуп с тройным, четверной тулуп. Просто молодец в произвольной программе. Но мне кажется, что скрипка — это не его инструмент. И там в произвольной программе звучит соло скрипки вот — эта тема вечности, и я написал: его ли это музыка? У меня такое ощущение, что скрипка и Игнатов — это что-то не сошедшееся в этой программе для меня лично», — сказал Журанков.

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