Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Дайте им шанс за то, что они делают!» Боброва призвала вернуть россиян на Олимпиаду

«Дайте им шанс за то, что они делают!» Боброва призвала вернуть россиян на Олимпиаду
Аудио-версия:
Комментарии

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили результаты этапа Гран-при России в Красноярске. Олимпийская чемпионка также высказалась о проблеме отстранения наших фигуристов от международных стартов. По её мнению, россияне должны выступать на Олимпиаде.

«Когда каталась Муравьёва, я видела эту усталость из-за болезни, эти эмоции, как она боролась за каждый шаг, прыжок, пыталась делать руки… И мне пришла в голову мысль по поводу возвращения наших на Олимпиаду. Меня спрашивали, стоит ехать, если нам разрешат. Так вот я смотрела на неё и думала, мол, ребят, видите, как спортсмен через это всё проходит? Несмотря на болезни, несмотря ни на что, он выходит, пашет, старается, борется, катается. И так хочется сказать: ребят, вот вы посмотрите, это их жизнь, и вы хотите лишить их главной цели?

Мне почему-то именно такая аналогия пришла в голову. Нужно ли нашим спортсменам давать дорогу на Олимпиаду без флага, без гимна и так далее? Хочется посмотреть на Муравьёву, как она всё перебарывает, как она выходит, несмотря ни на что, и всё делает. Хочется сказать: «Дайте им шанс за то, что они делают!» — сказала Боброва.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android