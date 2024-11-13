«Дайте им шанс за то, что они делают!» Боброва призвала вернуть россиян на Олимпиаду

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили результаты этапа Гран-при России в Красноярске. Олимпийская чемпионка также высказалась о проблеме отстранения наших фигуристов от международных стартов. По её мнению, россияне должны выступать на Олимпиаде.

«Когда каталась Муравьёва, я видела эту усталость из-за болезни, эти эмоции, как она боролась за каждый шаг, прыжок, пыталась делать руки… И мне пришла в голову мысль по поводу возвращения наших на Олимпиаду. Меня спрашивали, стоит ехать, если нам разрешат. Так вот я смотрела на неё и думала, мол, ребят, видите, как спортсмен через это всё проходит? Несмотря на болезни, несмотря ни на что, он выходит, пашет, старается, борется, катается. И так хочется сказать: ребят, вот вы посмотрите, это их жизнь, и вы хотите лишить их главной цели?

Мне почему-то именно такая аналогия пришла в голову. Нужно ли нашим спортсменам давать дорогу на Олимпиаду без флага, без гимна и так далее? Хочется посмотреть на Муравьёву, как она всё перебарывает, как она выходит, несмотря ни на что, и всё делает. Хочется сказать: «Дайте им шанс за то, что они делают!» — сказала Боброва.