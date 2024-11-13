«Они не делают это как Майкл Джексон, а это несложно». Боброва — о Мишиной и Галлямове

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на этапе Гран-при России в Красноярске. Олимпийская чемпионка высказалась о недоработках пары в интерпретации образов.

«Я очень неравнодушна к этой паре, очень их люблю. Они действительно очень стабильные, мастеровитые. И когда они выходят, не приходится в них сомневаться. Но также я хочу отдать им должное за то, что они попробовали рискнуть со стилем в произвольной программе.

Да, Майкл Джексон. Я вижу, что пока это очень далеко от того, что они могут и должны сделать. И меня это очень расстраивает. Они же не просто эти движения поставили, а наверняка смотрели, как это делал Майкл Джексон. Но они не делают это как Майкл Джексон. А это на самом деле несложно. Им в отдельных движениях не хватает фиксации, резкости. Очень хочется им пожелать, чтобы они всё-таки доделали эту программу. И чтоб они доказали, что могут катать разные стили», — сказала Боброва.