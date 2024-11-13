«Если Степанова/Букин ошибутся, эти сразу закусают». Журанков — о Худайбердиевой/Базине

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили оценки Ирины Хаврониной/Дэвида Нарижного и Елизаветы Худайбердиевой/Егора Базина. По их мнению, оба дуэта по уровню приближаются к Александре Степановой/Ивану Букину.

Боброва. Для меня Степанова с Букиным…

Журанков. Они как будто вне конкурса у нас катаются.

Боброва. Да, я даже не хочу их сравнивать ни с кем. У меня такое впечатление, что федерация сказала: «Ребят, вы в любом случае победители, вы лучший танцевальный дуэт, но, чтобы вас не относить наверх туда, чтобы интрига была, давайте сделаем так…» Мне кажется, это несправедливо. Ребята катаются. У них мастерство конька, эмоции.

Журанков. Я понимаю, но спорт вообще в этом плане несправедлив. На ринг выходит молодой боксёр и старого, заслуженного боксёра отправляет в нокаут. Но если этот молодой имеет силы, мастерство, то почему бы нет? Я понимаю, что фигурное катание — это не бокс, но мы всё-таки про спорт.

Боброва. Но мы сравниваем две программы.

Журанков. Да, но, на мой взгляд, две программы Худайбердиевой с Базиным, также как обе программы Нарижного с Хаврониной, — это программы, которые могут обыгрывать Степанову/Букина. Наверное, я неправильно выразился. В этом сезоне — сложно. Но вот дальше… Знаешь, они как будто показывают, что поднялись на уровень… почти равный.

Боброва. И спасибо за это Степановой с Букиным. Потому что, если бы не было их, они бы мешались в своей кашице условно. Не было этого лидера, которым являются Степанова и Букин, за которым надо стремиться.

Журанков. Мы с тобой обсуждали, что французы не должны были обыгрывать итальянцев даже с ошибкой последних. А вот здесь, мне кажется, если, не дай бог, Степанова с Букиным ошибутся, эти сразу закусают. Худайбердиева и Базин растут, они двигаются вперёд. Понятно, что, когда ты там (показывает рукой наверх. — Прим. «Чемпионата»), то тебе гораздо сложнее, чем тем, которые поднимаются.