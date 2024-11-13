Боброва — о Кагановской и Некрасове: не думаю, что они поспорят за тройку в этом сезоне

Андрей Журанков и Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» обсудили выступление Василисы Кагановской и Максима Некрасова на этапе Гран-при России в Красноярске.

Боброва. Кагановская и Некрасов внеслись в элиту танцев на льду, как сказала одна наша коллега. И, собственно, не поспоришь, они запоминаются, но, честно, я не думаю, что они поспорят за тройку в этом сезоне. Пока что нет.

Журанков. Согласен. Но для меня это один из лучших «Элвисов Пресли». Всё-таки мы отмечали этот рок-н-ролл, и, когда ещё видели на контрольных прокатах, я даже посмел себе сравнить с Грищук/Платовым. Я всё-таки рискну утверждать, что Некрасов — очень сильный партнёр. Крепкий, сильный партнёр. Он катался с Пасечник. Они стали третьими на чемпионате России. Сейчас он выходит с Кагановской, и они классно смотрятся. Причём у меня такое ощущение, что он по своим возможностям может быть очень разным. Хочется это всё увидеть.