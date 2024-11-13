Хабибуллина восстанавливается после того, как партнёр поранил её лезвием конька

Наталья Хабибуллина, выступающая в паре с Ильёй Княжуком, рассказала о самочувствии после травмы, полученной перед этапом Гран-при России в Казани, из-за чего спортсмены отказались от участия в турнире. На тренировке фигурист поранил партнёршу лезвием конька при выезде с прыжка — Наталье наложили три шва.

«Самочувствие нормальное, в понедельник вышла на лёд, собрали некоторые элементы, готовимся к соревнованиям», — приводит слова Хабибуллиной ТАСС.

Тренер спортивной пары Нина Мозер отметила, что фигуристы планируют выступить на заключительном этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге, который пройдёт 23-24 ноября.