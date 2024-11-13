Дмитрий Губерниев: мы не доросли, чтобы комментировать вместе с Алиной Загитовой

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о возможном сотрудничестве с фиуристками Евгенией Медведевой, Анной Щербаковой и Алиной Загитовой в качестве комментаторов.

«Я бы с удовольствием поработал и с Медведевой, и с Щербаковой. Понятно, что обе девчонки совершенно великолепны. Единственное, у меня часто спрашивают, готов ли поработать с Алиной Загитовой. Но мы все не доросли до того, чтобы с ней работать. Поэтому сейчас нам пока нужно всей страной собирать деньги на её проекты. Чем мы, видимо, и будем заниматься в ближайшее время», — приводит слова Губерниева Sport24.

Напомним, Медведева и Щербакова работали комментаторами на этапе Гран-при России, который проходил в Красноярске.