«Он гений, а с ними сложно». Худайбердиева — о возможном браке с творческим человеком

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, ответила на вопрос о возможном браке с творческим человеком на примере артиста балета Сергея Полунина.

«Сергей — абсолютный гений, а люди-гении — это очень сложно. Ими нужно вдохновляться, быть благодарными судьбе за встречу с ними, но вот жить… Может, и смогла бы. Я не про Сергея, конечно, а абстрактно про творческого человека. Несмотря на свой образ, что я такая яркая и вот это всё, я спокойно отнеслась бы к тому, чтобы уйти в тень», — сказала Худайбердиева в шоу «На два слова».

Сергей Полунин женат на российской фигуристке олимпийской чемпионке 2014 года в командных соревнованиях и бронзовом призёре Игр в Сочи в личном турнире Елене Ильиных.

Елизавета Худайбердиева вышла замуж в 19 лет за продюсера Первого канала Кирилла Благова и через год развелась.