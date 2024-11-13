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«Никогда не говорите плохо про своих бывших!» Худайбердиева — о разводе с Благовым

«Никогда не говорите плохо про своих бывших!» Худайбердиева — о разводе с Благовым
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Чемпионка России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева высказалась о бывшем муже, продюсере Первого канала Кирилле Благове.

«Все знают, что у меня максимально хорошие отношения с Кириллом, и я должна учитывать его чувства, когда что-то говорю. Это было моё право — афишировать свадьбу, отношения, а потом и развод. Когда ты искренне всем транслируешь, как ты счастлив — а мы действительно были счастливы, — найдётся тот, кто порадуется твоему расставанию. И ещё очень важно: девочки, никогда не говорите плохо про своих бывших! Не унижайте себя, ведь это же вы его выбрали, вы с ним были. Я могу на кухне подружкам на эмоциях что-то сказать, но в публичном поле — никогда.

У нас (с Кириллом) были страшные штуки с обеих сторон, когда мы делали плохо друг другу и не смогли с этим справиться. Но было и много хорошего, намного больше. Мне никогда не будет безразличен он, я, наверное, всегда буду любить его как человека, потому что у нас правда были серьёзные отношения. Мы не по приколу поженились, в эйфории. Мы жили вместе и были семьёй, и я всегда говорю, что мне искренне жаль, что у нас не получилось», — сказала Худайбердиева в эфире шоу «На два слова».

Худайбердиева вышла замуж за Кирилла Благова в 19 лет и через год семейная пара распалась.

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