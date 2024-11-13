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Базылюк снялась с этапа Гран-при России в Москве — её заменит Двоеглазова

Базылюк снялась с этапа Гран-при России в Москве — её заменит Двоеглазова
Базылюк
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Фигуристка Маргарита Базылюк не примет участия в соревнованиях на юниорском этапе Гран-при в Москве, который пройдёт 14-15 ноября.

Её заменит другая фигуристка из штаба Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова.

Ранее Базылюк победила на юниорском этапе Гран-при России в Казани, обойдя Елизавету Андрееву и Анну Ляшенко. В произвольной программе она исполнила два тройных акселя и три четверных прыжка.

Двоеглазова стала второй на юниорском этапе Гран-при России в Красноярске. Золото завоевала воспитанница Евгения Плющенко Елена Костылева, исполнив три четверных прыжка в произвольной программе. Обе фигуристки встретятся на турнире в Москве.

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