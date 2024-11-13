Василиса Григорьева и Евгений Артющенко выиграли ритм-танец на этапе ЮГПР в Москве

Фигуристка Василиса Григорьева и Евгений Артющенко выиграли ритм-танец на пятом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Москве. За свой прокат спортсмены набрали 68,80 балла. Второе место заняли Арина Горшенина и Илья Макаров с результатом 68,23 балла. Тройку лидеров замкнули Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, получившие от судей 64,50 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025 среди юниоров. Пятый этап, танцы на льду. Ритм-танец.