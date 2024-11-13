Василиса Григорьева и Евгений Артющенко выиграли ритм-танец на этапе ЮГПР в Москве
Фигуристка Василиса Григорьева и Евгений Артющенко выиграли ритм-танец на пятом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Москве. За свой прокат спортсмены набрали 68,80 балла. Второе место заняли Арина Горшенина и Илья Макаров с результатом 68,23 балла. Тройку лидеров замкнули Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, получившие от судей 64,50 балла.
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025 среди юниоров. Пятый этап, танцы на льду. Ритм-танец.
- Василиса Григорьева/Евгений Артющенко — 68,80.
- Арина Горшенина/Илья Макаров — 68,23.
- Дарья Дрожжина/Иван Тельнов — 64,50.
- Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин — 59,80.
- Екатерина Богданова/Эмиль Хисамов — 57,21.
- Ева Плесовских/Марк Желтышев — 57,19.
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