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Василиса Григорьева и Евгений Артющенко выиграли ритм-танец на этапе ЮГПР в Москве

Василиса Григорьева и Евгений Артющенко выиграли ритм-танец на этапе ЮГПР в Москве
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Фигуристка Василиса Григорьева и Евгений Артющенко выиграли ритм-танец на пятом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Москве. За свой прокат спортсмены набрали 68,80 балла. Второе место заняли Арина Горшенина и Илья Макаров с результатом 68,23 балла. Тройку лидеров замкнули Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, получившие от судей 64,50 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 5, Москва
Юниоры. Танцы на льду. Ритм-танец
13 ноября 2024, среда. 17:30 МСК
Окончено

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025 среди юниоров. Пятый этап, танцы на льду. Ритм-танец.

  1. Василиса Григорьева/Евгений Артющенко — 68,80.
  2. Арина Горшенина/Илья Макаров — 68,23.
  3. Дарья Дрожжина/Иван Тельнов — 64,50.
  4. Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин — 59,80.
  5. Екатерина Богданова/Эмиль Хисамов — 57,21.
  6. Ева Плесовских/Марк Желтышев — 57,19.
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