Экс-россиянка Софья Самоделкина заняла второе место на Tallinn Trophy

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, с сезона-2024/2025 выступающая за Казахстан, заняла второе место на международном турнире Tallinn Trophy. За два своих проката она получила 173,25 балла. Отметим, что после короткой программы Софья занимала третью позицию.

Победу на соревнованиях одержала бельгийка Нина Пинзаррон с результатом 192,48 балла. Тройку призёров замкнула представительница Канады Сара-Мод Дюпуа, получившая от судей 163,58 балла.

Фигурное катание. Tallinn Trophy. Женщины. Результаты:

Нина Пинзаррон (Бельгия) — 192,48 балла. Софья Самоделкина (Казахстан) — 173,25. Сара-Мод Дюпуа (Канада) — 163,58.