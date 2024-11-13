Ковязина и Мохов победили в короткой программе среди пар на этапе ЮГПР в Москве
Фигуристы Зоя Ковязина и Артемий Мохов выиграли короткую программу среди спортивных пар на пятом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Москве. За свой прокат спортсмены набрали 67,18 балла. Второе место заняли Полина Шешелева и Егор Карнаухов с результатом 65,96 балла. Тройку лидеров замкнули Ольга Сабада и Павел Астахов, получившие от судей 60,26 балла.
Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025 среди юниоров. Пятый этап, спортивные пары. Короткая программа.
- Зоя Ковязина/Артемий Мохов — 67,18 балла.
- Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 65,96.
- Ольга Сабада/Павел Астахов — 60,26.
- Софья Звездина/Дмитрий Шеремет — 53,68.
- Анастасия Егорова/Дмитрий Сухов — 50,67.
- Евгения Лоскутова/Валерий Назаров — 49,95.
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