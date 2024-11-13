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«Решила добить себя». Загитова опубликовала фото из спортзала

«Решила добить себя». Загитова опубликовала фото из спортзала
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Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала фото из спортзала.

«Решила добить себя», — подписала публикацию Загитова.

Фото: страница загитовой в социальных сетях

Ранее стало известно, что Загитова не будет вести новый сезон телевизионного проекта «Ледниковый период», на котором работала с 2020 по 2023 год. При этом фигуристка продолжает сотрудничать с Первым каналом в рамках соревнований по фигурному катанию. Также олимпийская чемпионка занята подготовкой собственных ледовых шоу. На проект «Алые паруса» Загитова запросила грант в размере практически 75 млн рублей. Запрос составил 100% от общей суммы реализации проекта.

Напомним, Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

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