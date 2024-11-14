Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тренер Арутюнян: Самоделкина не воспитана, чтобы быть в спорте долгожителем

Тренер Арутюнян: Самоделкина не воспитана, чтобы быть в спорте долгожителем
Софья Самоделкина
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Рафаэль Арутюнян высказался о сотрудничестве с бывшей российской фигуристкой Софье Самоделкиной.

«Если говорить про какую-то долгосрочную работу, то это проект очень небыстрый – и он потребует не одного года. Если её федерация готова на это пойти, то мы открыты для сотрудничества, у нас двери не заперты. А если там есть мысли, что Арутюнян сейчас быстренько сделает какое-то чудо, то лучше этим и не заниматься.

Тут потребуется кардинальное изменение отношения к работе. Одно дело работать с маленькой девочкой, которая что-то там прыгает, и совсем другое – вести взрослого спортсмена, голова которого должна быть устроена иначе.

У неё, безусловно, есть много плюсов. Она умеет выходить на соревнования, собираться и показывать максимум. Она просто боец, вытаскивает такие прыжки, которые другие не спасут. У неё уникальные данные – ну а разве с другими она бы дотянула до сегодняшнего дня?

Но есть и проблема: она не воспитана, чтобы быть в спорте долгожителем. Тут нужна полная перезагрузка, потому что её карьера была практически завершена – и вдруг получился вот такой новый поворот. И теперь надо решить, что дальше делать со своими тренировками и своим телом. Готова ли она на это? Это знает только она и её команда», – сказал Арутюнян.

Материалы по теме
Нашего топового фигуриста обокрали на 20 баллов! От поражения не спасли и четыре квада
Нашего топового фигуриста обокрали на 20 баллов! От поражения не спасли и четыре квада
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android