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Тарасова: российские фигуристы были бы в призах в случае допуска до международных турниров

Тарасова: российские фигуристы были бы в призах в случае допуска до международных турниров
Татьяна Тарасова.
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Заслуженный тренер Татьяна Тарасова высказалась о перспективах российских фигуристов, если бы они были допущены до международных турниров. По её мнению, мужчины могли бы претендовать на призовые места.

«В этом сезоне мальчишки просто радуют, настоящие молодцы. И катанием, и прыжками, и программами в целом. Думаю, если бы были допущены до международных турниров, в призах были бы. Они там знают, кого не пускают. Не каких-то слабых спортсменов, а настоящих хороших конкурентов из России», — цитирует Тарасову Vseprosport.ru.

Российских фигуристов не допустили до международных стартов в сезоне-2025/2026. Международный союз конькобежцев (ISU) впервые за последний год рассмотрел этот вопрос на очередном конгрессе, который проходил 27-29 сентября в Лозанне.

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