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Софья Самоделкина заявила, что не жалеет о смене российского гражданства

Софья Самоделкина заявила, что не жалеет о смене российского гражданства
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Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, с сезона-2024/2025 выступающая за Казахстан, ответила, жалеет ли она о смене спортивного гражданства.

«Нет, у меня таких мыслей не было, потому что я ушла не по одной причине, а по нескольким. Возможный допуск российских юниоров? Я только за конкуренцию. Это же лучше — дети это или взрослые. Классно, когда ты можешь ещё соперничать с людьми и подниматься выше», — заявила Самоделкина на YouTube-канале SauBall.

Ранее Самоделкина заняла второе место на международном турнире Tallinn Trophy. За два своих проката она получила 173,25 балла. Отметим, что после короткой программы Софья занимала третью позицию.

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