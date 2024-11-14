Григорьева и Артющенко выиграли в танцах на льду на юниорском Гран-при России

Фигуристы Василиса Григорьева и Евгений Артющенко выиграли в произвольном танце на пятом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Москве. За свой прокат спортсмены набрали 173,13 балла. Второе место заняли Арина Горшенина и Илья Макаров с результатом 169,86 балла. Тройку лидеров замкнули Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, получившие от судей 164,17 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-2024/2025. Танцы на льду. Итоговое положение

1. Василиса Григорьева – Евгений Артющенко – 173,13.

2. Арина Горшенина – Илья Макаров – 169,86.

3. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 164,17.

4. Таисия Шепталина – Дмитрий Пекин – 151,20.

5. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 147,90.

6. Екатерина Богданова – Эмиль Хисамов – 147,00.

7. Олеся Бразевич – Игорь Зубцов – 137,31.

8. София Науменко – Артём Гаманов – 135,64.