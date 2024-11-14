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Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли пятый этап юниорского Гран-при России в Москве

Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли пятый этап юниорского Гран-при России в Москве
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Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов стали победителями на пятом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Москве. Они получили от судей 189,26 балла. Вторыми стали пара Зои Ковязиной и Артемия Мохова с результатом 180,93. Тройку лидеров замкнули Ольга Сабада и Павел Астахов (179,24).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 5, Москва
Юниоры. Пары. Произвольная программа
14 ноября 2024, четверг. 15:40 МСК
Окончено

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-2024/2025. Пары. Итоговое положение:

  1. Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 189,26
  2. Зоя Ковязина/Артемий Мохов — 180,93
  3. Ольга Сабада/Павел Астахов — 179,24
  4. Софья Звездина/Дмитрий Шеремет — 148,96
  5. Анастасия Егорова/Дмитрий Сухов — 140,60
  6. Дарья Самохвалова/Роман Романычев — 140,39
  7. Анастасия Высоцкая/Фёдор Пожидаев — 139,54
  8. Варвара Илюшко/Роман Орлов — 131,97
  9. Евгения Лоскутова/Валерий Назаров — 129,10
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