Полина Шешелева и Егор Карнаухов выиграли пятый этап юниорского Гран-при России в Москве

Фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов стали победителями на пятом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Москве. Они получили от судей 189,26 балла. Вторыми стали пара Зои Ковязиной и Артемия Мохова с результатом 180,93. Тройку лидеров замкнули Ольга Сабада и Павел Астахов (179,24).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-2024/2025. Пары. Итоговое положение:

Полина Шешелева/Егор Карнаухов — 189,26 Зоя Ковязина/Артемий Мохов — 180,93 Ольга Сабада/Павел Астахов — 179,24 Софья Звездина/Дмитрий Шеремет — 148,96 Анастасия Егорова/Дмитрий Сухов — 140,60 Дарья Самохвалова/Роман Романычев — 140,39 Анастасия Высоцкая/Фёдор Пожидаев — 139,54 Варвара Илюшко/Роман Орлов — 131,97 Евгения Лоскутова/Валерий Назаров — 129,10