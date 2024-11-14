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Лидия Плескачёва выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Москве

Лидия Плескачёва выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Москве
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Фигуристка Лидия Плескачёва стала лидером после короткой программы на пятом этапе юниорского Гран-при России в Москве. Она получила от судей 73,22 балла. Второй стала Елена Костылева с результатом 72,62. Тройку лидеров замкнула Алиса Двоеглазова (72,09).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-2024/2025. Девушки. Короткая программа:

  1. Лидия Плескачёва — 73,22
  2. Елена Костылева — 72,62
  3. Алиса Двоеглазова — 72,09
  4. Агата Петрова — 69,93
  5. Диана Мильто — 67,15
  6. Елизавета Лабутина — 66,12
  7. Дина Хуснутдинова — 66,02
  8. Валерия Литвинчёва — 65,72
  9. Юлиана Черенёва — 64,34
  10. Алиса Юрова — 62,52
  11. Мария Елисова — 61,10
  12. Мария Красножёнова — 60,85
  13. Арина Пузанкова — 59.68
  14. Анастасия Шигина — 58,10
  15. Софья Глаголевская — 57,63
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