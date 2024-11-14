Лидия Плескачёва выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Москве

Фигуристка Лидия Плескачёва стала лидером после короткой программы на пятом этапе юниорского Гран-при России в Москве. Она получила от судей 73,22 балла. Второй стала Елена Костылева с результатом 72,62. Тройку лидеров замкнула Алиса Двоеглазова (72,09).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-2024/2025. Девушки. Короткая программа: