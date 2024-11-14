Лидия Плескачёва выиграла короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Москве
Фигуристка Лидия Плескачёва стала лидером после короткой программы на пятом этапе юниорского Гран-при России в Москве. Она получила от судей 73,22 балла. Второй стала Елена Костылева с результатом 72,62. Тройку лидеров замкнула Алиса Двоеглазова (72,09).
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-2024/2025. Девушки. Короткая программа:
- Лидия Плескачёва — 73,22
- Елена Костылева — 72,62
- Алиса Двоеглазова — 72,09
- Агата Петрова — 69,93
- Диана Мильто — 67,15
- Елизавета Лабутина — 66,12
- Дина Хуснутдинова — 66,02
- Валерия Литвинчёва — 65,72
- Юлиана Черенёва — 64,34
- Алиса Юрова — 62,52
- Мария Елисова — 61,10
- Мария Красножёнова — 60,85
- Арина Пузанкова — 59.68
- Анастасия Шигина — 58,10
- Софья Глаголевская — 57,63
Комментарии