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Арсений Федотов выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Москве

Арсений Федотов выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Москве
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Сегодня, 14 ноября, фигурист Арсений Федотов выиграл короткую программу на пятом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Москве. Он получил от судей 87,55 балла. Вторым стал Никита Сарновский с результатом 84,33. Тройку лидеров замкнул Михаил Тихонов (70,98).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 5, Москва
Юноши. Короткая программа
14 ноября 2024, четверг. 20:25 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Москва
87.55
2
Никита Сарновский
Москва
84.33
3
Михаил Тихонов
Москва
70.98

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-2024/2025. Юноши. Короткая программа:

  1. Арсений Федотов — 87,55
  2. Никита Сарановский — 84,33
  3. Михаил Тихонов — 70,98
  4. Артемий Маринин — 69,22
  5. Дмитрий Пустовалов — 67,75
  6. Федор Барченко-Емельянов — 66,72
  7. Роман Хамзин — 66,10
  8. Илья Молянов — 64,69
  9. Тимофей Воробьёв — 64,04
  10. Иван Макиёв — 62,71
  11. Наиль Сагадулин — 61,06
  12. Илья Неретин — 60,94
  13. Макар Николаев — 56,95
  14. Егор Рассказов — 55,53
  15. Роман Попов — 54,39
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