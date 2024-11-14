Арсений Федотов выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Москве
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Сегодня, 14 ноября, фигурист Арсений Федотов выиграл короткую программу на пятом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Москве. Он получил от судей 87,55 балла. Вторым стал Никита Сарновский с результатом 84,33. Тройку лидеров замкнул Михаил Тихонов (70,98).
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 5, Москва
Юноши. Короткая программа
14 ноября 2024, четверг. 20:25 МСК
Окончено
1
Арсений Федотов
Москва
87.55
2
Никита Сарновский
Москва
84.33
3
Михаил Тихонов
Москва
70.98
Фигурное катание. Юниорский гран-при России-2024/2025. Юноши. Короткая программа:
- Арсений Федотов — 87,55
- Никита Сарановский — 84,33
- Михаил Тихонов — 70,98
- Артемий Маринин — 69,22
- Дмитрий Пустовалов — 67,75
- Федор Барченко-Емельянов — 66,72
- Роман Хамзин — 66,10
- Илья Молянов — 64,69
- Тимофей Воробьёв — 64,04
- Иван Макиёв — 62,71
- Наиль Сагадулин — 61,06
- Илья Неретин — 60,94
- Макар Николаев — 56,95
- Егор Рассказов — 55,53
- Роман Попов — 54,39
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