Арсений Федотов выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при России в Москве

Сегодня, 14 ноября, фигурист Арсений Федотов выиграл короткую программу на пятом этапе юниорского Гран-при России, который проходит в Москве. Он получил от судей 87,55 балла. Вторым стал Никита Сарновский с результатом 84,33. Тройку лидеров замкнул Михаил Тихонов (70,98).

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-2024/2025. Юноши. Короткая программа:

Арсений Федотов — 87,55 Никита Сарановский — 84,33 Михаил Тихонов — 70,98 Артемий Маринин — 69,22 Дмитрий Пустовалов — 67,75 Федор Барченко-Емельянов — 66,72 Роман Хамзин — 66,10 Илья Молянов — 64,69 Тимофей Воробьёв — 64,04 Иван Макиёв — 62,71 Наиль Сагадулин — 61,06 Илья Неретин — 60,94 Макар Николаев — 56,95 Егор Рассказов — 55,53 Роман Попов — 54,39