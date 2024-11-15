Евгения Медведева выйдет на поле за «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом»

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева будет защищать цвета московского «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом». Об этом сообщили в пресс-службе бело-голубых.

«Евгения Медведева, как и Павел Деревянко, примет участие в шоу-матче «Динамо» с «Амкалом» в составе бело-голубых 17 ноября. Помимо выхода на поле селебрити, мы организуем топовое шоу, которое будет длиться, по сути, на протяжении всего матча, с выступлением артистов, например, OG Buda, и диджей-сетами. От «Амкала» ожидаем серьёзного противостояния на поле в игре с основным составом «Динамо», — приводит сообщение пресс-службы «Динамо» ТАСС.

Отметим, что товарищеская игра запланирована на 17 ноября. Начало — в 17:00.