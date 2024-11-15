Алиса Двоеглазова одержала уверенную победу на пятом этапе юниорского ГП в Москве

Алиса Двоеглазова стала победительницей юниорского Гран-при России сезона-2024/2025 в рамках пятого этапа в Москве. В сумме двух программ спортсменка получила от судей 232,93 балла.

Второе место досталось Елене Костылевой (223,57 балла), а тройку сильнейших замкнула Лидия Плескачёва (214,51).

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России среди юниоров в Москве.

Девушки, произвольная программа. Результаты:

1. Алиса Двоеглазова (Москва) — 232,93 балла.

2. Елена Костылева (Московская область) — 223,57.

3. Лидия Плескачёва (Москва) — 214,51.

4. Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 210,23.

5. Валерия Лукашова (Москва) — 200,58.