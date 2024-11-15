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Алиса Двоеглазова одержала уверенную победу на пятом этапе юниорского ГП в Москве

Алиса Двоеглазова одержала уверенную победу на пятом этапе юниорского ГП в Москве
Алиса Двоеглазова
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Алиса Двоеглазова стала победительницей юниорского Гран-при России сезона-2024/2025 в рамках пятого этапа в Москве. В сумме двух программ спортсменка получила от судей 232,93 балла.

Второе место досталось Елене Костылевой (223,57 балла), а тройку сильнейших замкнула Лидия Плескачёва (214,51).

Фигурное катание. 5-й этап Гран-при России среди юниоров в Москве.
Девушки, произвольная программа. Результаты:

1. Алиса Двоеглазова (Москва) — 232,93 балла.
2. Елена Костылева (Московская область) — 223,57.
3. Лидия Плескачёва (Москва) — 214,51.
4. Агата Петрова (Санкт-Петербург) — 210,23.
5. Валерия Лукашова (Москва) — 200,58.

Фигурное катание. Юниорский гран-при России-24/25. Этап 5, Москва
Девушки. Произвольная программа
15 ноября 2024, пятница. 12:45 МСК
Окончено
1
Алиса Двоеглазова
Москва
232.93
2
Елена Костылева
Московская область
223.57
3
Лидия Плескачёва
Москва
214.51
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