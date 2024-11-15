Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спортивные пары. Короткая программа
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Этери Георгиевна настояла на участии». Двоеглазова — о двух этапах Гран-при подряд

«Этери Георгиевна настояла на участии». Двоеглазова — о двух этапах Гран-при подряд
Алиса Двоеглазова
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова поделилась своими впечатлениями от выступления на этапе Гран-при России в Москве среди юниоров.

«Прилетела из Красноярска немножко не в ресурсе. Потом, когда вышла на лёд, всё обсудили с Этери Георгиевной. Потом и с мамой обсудили, нам дали день подумать, и я решила, что попробую. Форма была неплохая, Этери Георгиевна настояла, мы решили ей довериться.

Четверной лутц уже получше, конечно, есть недочёты, их достаточно много, над ними ещё будем работать. Но я рада., что получилось собрать такой контент. Этери Георгиевна мне сообщила, что, возможно, я поеду на этот этап Гран-при, в мой день рождения. Поэтому как-то он прошёл немножко мимо, проснулась и только минут через 10 вспомнила, что у меня праздник. Но родные и близкие, все друзья поздравили меня, очень приятно было. Думаю, ещё отметим. Мама с папой подарили мне собаку, я очень рада, давно хотели. Друзья удивляют разными подарками, но самый необычный — собака, порода — пинчер. Назвали Грейси», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Двоеглазова исполнила в произвольной программе три четверных прыжка и заняла первое место. По сумме двух программ у неё 232,32 балла.

Материалы по теме
Алиса Двоеглазова одержала уверенную победу на пятом этапе юниорского ГП в Москве
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android