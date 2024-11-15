«Этери Георгиевна настояла на участии». Двоеглазова — о двух этапах Гран-при подряд

Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова поделилась своими впечатлениями от выступления на этапе Гран-при России в Москве среди юниоров.

«Прилетела из Красноярска немножко не в ресурсе. Потом, когда вышла на лёд, всё обсудили с Этери Георгиевной. Потом и с мамой обсудили, нам дали день подумать, и я решила, что попробую. Форма была неплохая, Этери Георгиевна настояла, мы решили ей довериться.

Четверной лутц уже получше, конечно, есть недочёты, их достаточно много, над ними ещё будем работать. Но я рада., что получилось собрать такой контент. Этери Георгиевна мне сообщила, что, возможно, я поеду на этот этап Гран-при, в мой день рождения. Поэтому как-то он прошёл немножко мимо, проснулась и только минут через 10 вспомнила, что у меня праздник. Но родные и близкие, все друзья поздравили меня, очень приятно было. Думаю, ещё отметим. Мама с папой подарили мне собаку, я очень рада, давно хотели. Друзья удивляют разными подарками, но самый необычный — собака, порода — пинчер. Назвали Грейси», — передаёт слова Двоеглазовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Двоеглазова исполнила в произвольной программе три четверных прыжка и заняла первое место. По сумме двух программ у неё 232,32 балла.