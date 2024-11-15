Ученица Плющенко Костылева рассказала, когда вставит тройной аксель в короткую программу

Российская фигуристка, ученица Евгения Плющенко Елена Костылева высказалась о своём выступлении на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.

«Не сказала бы, что я полностью довольна, не сделала свой максимум, который могла и делала уже на тренировках. Довольна, что сделала тройной аксель, в этом сезоне я первый раз сделала его. Степ-аут на сальхове был лишним, ошибка на каскаде – тоже лишняя. Но, в принципе, довольна.

Изначально был запланирован такой же контент, как на прошлых соревнованиях, но на первом сальхове у меня что-то не пошло, решила двойные аксели привязать. На втором – степ-аут, пришлось дальше как-то выкручиваться на тройных, каскад где-то цеплять. Думала, какой каскад мне делать. На тренировках смотря как катаю, если ошибаюсь – тоже выкручиваюсь. Специально запасные сценарии не катаем. Это всё в уме надо делать.

Мы готовили под произвольную программу вариант и с двумя тройными акселями, но в последний момент решили, что лучше перестраховаться. В короткой не прыгаю тройной аксель, потому что лучше откататься чисто, чем остаться без каскада в короткой. Все ждут от меня тройной аксель, но пока он не будет 10 из 10, в короткую его вставлять не будем. В целом серией Гран-при довольна, но могла лучше выступить – как на этом этапе, так и на прошлом. Какая разница, дебютантка я или нет, я должна показывать всё время свой максимум. Морально два соревнования подряд выступать было не тяжело. Один день отдохнула, потом начали работать», – передаёт слова Костылевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Елена Костылева заняла второе место на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве, набрав в сумме 223,57 балла.