«Был тяжёлый старт, сильный состав». Плескачёва — о битве с Костылевой и Двоеглазовой

Российская фигуристка, ученица Светланы Пановой Лидия Плескачёва высказалась о выступлении на этапе Гран-при России в Москве, где заняла третье место.

«Я довольна выступлением, но могла бы и лучше всё сделать. Наверное, пока морально не готова, на тренировках получается откатать чисто. Мы сразу знали, что пойдём на два тройных акселя, потому что здесь достаточно был тяжёлый старт, сильный состав. Пока что мы не прыгали четверной сальхов и решили пойти с двумя акселями, но в будущем будет и сальхов.

Я люблю катать последним номером, но удивилась своим оценкам за короткую программу, это был мой рекорд. Я обновила на этом старте все свои личные рекорды. Это очень мотивирует меня, хочется показать лучшую версию себя. Рада что две медали на двух этапах Гран-при, отобралась на юниорский Кубок Первого канала», — передаёт слова Плескачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Плескачёва набрала 214,51 балла и заняла третье место на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве. Фигуристка уступила только Алисе Двоеглазовой и Елене Костылевой.