«Будет большая зарплата». Тарасова — о решении Медведевой сыграть в футбол за «Динамо»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила намерение Евгении Медведевой выступить за московское «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом».

«Когда я работала, у меня на тренировках по общефизической подготовке был футбол. Травмоопасно ли это? Опасно всё. Я думаю, что за это будет большая зарплата», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Отметим, что товарищеская игра запланирована на воскресенье, 17 ноября. Начало — в 17:00. В 2022 году «Динамо» также на «ВТБ-Арене» обыграло «Амкал». Встреча завершилась со счётом 5:0. За бело-голубых сыграл и забил один мяч воспитанник «Динамо» хоккеист Александр Овечкин.