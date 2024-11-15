Юма Кагияма выиграл короткую программу на Гран-при Финляндии, набрав больше 100 баллов

Японский фигурист Юма Кагияма одержал победу в короткой программе на пятом этапе Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. За свой прокат спортсмен набрал 103,97 балла.

Второе место занял ещё один японец Кадзуки Томоно, получивший от судей 90,78 балла. Тройку лидеров замкнул представитель Франции Кевин Аймоз с результатом 85,13 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).

Мужское одиночное катание. Короткая программа. Результаты: