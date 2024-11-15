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Юма Кагияма выиграл короткую программу на Гран-при Финляндии, набрав больше 100 баллов

Юма Кагияма выиграл короткую программу на Гран-при Финляндии, набрав больше 100 баллов
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Японский фигурист Юма Кагияма одержал победу в короткой программе на пятом этапе Гран-при ISU, который проходит в столице Финляндии Хельсинки. За свой прокат спортсмен набрал 103,97 балла.

Второе место занял ещё один японец Кадзуки Томоно, получивший от судей 90,78 балла. Тройку лидеров замкнул представитель Франции Кевин Аймоз с результатом 85,13 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2024/25. Этап 5, Хельсинки, Финляндия
Мужчины. Короткая программа
15 ноября 2024, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Юма Кагияма
Япония
103.97
2
Кадзуки Томоно
Япония
90.78
3
Кевин Аймоз
Франция
85.13

Фигурное катание. Гран-при ISU. Пятый этап, Хельсинки (Финляндия).
Мужское одиночное катание. Короткая программа. Результаты:

  1. Юма Кагияма (Япония) — 103,97 балла;
  2. Кадзуки Томоно (Япония) — 90,78;
  3. Кевин Аймоз (Франция) — 85,13;
  4. Сота Ямамото (Япония) — 82,43;
  5. Лукас Бричги (Швейцария) — 80,44;
  6. Даниэль Грассль (Италия) — 77,91.
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